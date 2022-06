A medalha pela ignorância

Inadvertida e involuntariamente, vi um vídeo do Tik Tok que um dos meus filhos me enviou. Eram três jovens em idade escolar, ou seja, raparigas risonhas que tentavam "acertar" no jogo das bandeiras – dizer a que país correspondia determinada bandeira. Era um jogo que fazíamos em casa, aos fins de semana, juntamente com o das cidades capitais (descobrir nomes como Tegucigalpa, Belmopan ou Antananarivo). Seja como for, as protagonistas do vídeo colocaram-no online apesar de falharem 90% das respostas, muito risonhas e penteadas – nem Ucrânia, nem Suíça, nem China, nem Índia; além disso identificaram uma determinada bandeira como capital de um país chamado Madeira. O vídeo circula por aí, é só pedi-lo. Tornou-se muito popular.Falhar 90% das bandeiras num total de 20 ou 30 é coisa que me incomoda; sei bem que nas escolas secundárias não há uma disciplina de bandeiras ou de heráldica internacional e que nem toda a gente há de saber como é a bandeira do Peru ou de Chipre, mas incomoda-me que três adolescentes estejam de tal modo alheadas que não reconheçam a da Suíça. Mas enfim.O que é mais difícil é conhecer as razões que levam três almas, presuntivamente na plena posse das suas faculdades mais ou menos regulares, a exibir a ignorância à vista de todos, incluindo a família e parceiros de farra, mas sobretudo de desconhecidos. A ignorância voluntária já não é um ferrete que macule a biografia de alguém: o sistema de ensino, avariado como está, desculpa-os com o argumento de que "sabem outras coisas"; os compinchas riem-se perdidamente e arreliam os que tentam corrigir a média de ignorantes; e a percentagem de gente que não ri da estultice há de ser convenientemente cilindrada porque não compreende "o fenómeno" – não o da ignorância, que antes se escondia como uma distração fatal, mas o do gozo na exibição da ignorância pateta, como uma medalha.