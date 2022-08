Tirando as reações no mundo islamita, há unanimidade na condenação ao atentado contra Salman Rushdie. Não foi assim em fevereiro e março de 1989, quando o aiatola Ruhollah Khomeini emitiu a ‘fatwa’ que condenou à morte o autor de ‘Versículos Satânicos’, publicado cinco meses antes, ou de ‘Os Filhos da Meia-Noite’ (de 1981, premiado com o Booker).