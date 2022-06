No verão, a refeição principal – com talheres, copos, toalha de pano e guardanapos – é ao jantar, quando cai o sol, ainda há uma tonalidade de crepúsculo e já levanta um nadinha de brisa agradável e compõe-se de arroz de lulas, salada de rosbife com verduras e pão torrado, peixes grelhados, sardinhas (que, tal como o bacalhau, sai da categoria de "peixes" e constitui um género e ordem à parte), bifinhos panados com arroz, tudo o que couber no prato e não ofender a temperatura exterior.









