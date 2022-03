Ser de esquerda e de direita – como se distinguem as pessoas de cada campo? Provavelmente, pelas suas ideias, pelas suas companhias e comportamento em sociedade – ou (é preciso relativizar as nossas dioptrias) pela forma como nos posicionamos uns diante dos outros. Para investigadores ouvidos há tempos pelo diário inglês ‘The Guardian’, há outros fatores: as pessoas que têm maior tendência a detestar o cheiro de urina, suor e outros odores corporais são mais propensas a frequentar a ala direita.