Um certo amigo abriu-me o apetite ao enviar-me o retrato da sua mesa de almoço: de um lado, o que me pareceu leitão; do outro, o que era certamente bacalhau como eu gosto: cozido, com grão, uma batata, um ovo e azeite cuja cor não engana e não se confunde com óleo de colza, salvo seja. Ao lado, num pratinho, apresentavam-se as tropas de elite que ajudam em caso de necessidade: picadinho de alho, picadinho de cebola e picadinho de salsa.









