Já houve tempos em que estive mais otimista. À medida que floresciam – à custa do turismo, do apetite e da necessidade, amiga do engenho – pequenos restaurantes "da moda" para explorar novas clientelas, sobretudo urbanas e estrangeiras, mantinham-se aquelas instituições de bairro que ao longo dos anos foram garantindo a sobrevivência da chamada "cozinha média portuguesa".