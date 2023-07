Beldroegas, sem falta

Pobres das beldroegas, tão desprezadas e maltratadas, geralmente escondidas pelo verão fora nos caminhos poeirentos, entre muros, encostadas a canteiros, crescendo ao deus-dará. E, no entanto, não merece – ou merece mais. Os bons hortelãos (como o meu avô João) cuidavam das beldroegas porque sabiam que oferecia as saladas mais suculentas – um manjar de primeira –, que podiam entrar em omeletes e serem misturadas em ovos mexidos, que se serviam com arroz (à maneira dos espinafres, espalhando farrapos), que se juntavam a ensopados, que o seu esparregado (misturando-se a nabiças, se ainda as havia, ou a beldros, ou a acelgas) era exótico e raro e, finalmente, que havia açordas e sopas que as agradeciam.









