Tirando três ou quatro discursos do Dia de Camões não há de ficar muita coisa para a posteridade mas, se pudesse escolher um apenas, seria o de Jorge de Sena em 1975, na Guarda – porque é brilhante, porque é de Jorge de Sena, porque é sobre Camões e porque é de uma coragem assombrosa para a época, chamando-nos "um dos povos mais anárquicos do mundo e menos realistas quando se trata de política", "meninos que nunca se libertaram do peso da mãezinha" e que disfarçam a sua insegurança com a paixão cega, a obediência partidária ou o cinismo.









