Esta semana voltei à batata durante um jantar doméstico em que me apeteceu batata cozida, pelada à beira de cair no prato, temperada de azeite e sal e nada mais. A batata é a coisa mais confortável que há. Terminada a refeição, arrumado o talher, considerei que era uma pessoa de certa idade que se contenta com pouco.









