Em que é que uma professora pensa, ao elaborar o plano de estudos de uma cadeira de estudos de literatura na universidade? Nos mestres. Shakespeare, Cervantes, Jane Austen, as irmãs Brontë, Flaubert, Tolstoi, Kafka, Nabokov – autores de livros que mudaram a nossa maneira de ser, a forma como aprendemos a dizer as palavras do amor ou a encarar o destino, quando ele vier.









