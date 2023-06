Começo assim: seja como for, quando vinham os primeiros grandes calores de junho ou julho começava também a época dos refrescos. Recordo-me da tarde em que vi o meu pai beber mazagrã na esplanada do café Sport: gelo, café, açúcar, um fio de água – não foi uma revelação, uma epifania, mas aproximou-se bastante de uma surpresa de que não me recompus tão cedo;









