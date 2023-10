Parte o verão, entramos num outono cálido e amável, esperamos (eu espero, pelo menos, porque tenho a nostalgia dos outonos de antanho e saudades de vestir roupa mais quente) as primeiras chuvas de certa densidade, equilibramos com dificuldade o apetite e a comida da época – essa vontade de almoços mais suculentos apesar do calor que não desaparece.









