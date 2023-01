O Dr. A foi guitarra-baixo (uma Fender vermelha) numa banda de bailes no Estoril. Era primo de C, que frequentava um grupo da Lapa onde se reuniam D, B, E e F, que era uma estudante de Germânicas, irmã de G, baterista da banda. Aconteceu isto: entre A e F foi amor à primeira vista – casaram, tiveram três filhos e divorciaram-se depois do 11 de Março.









