Tenho sonhado com ‘goulash’. Mas, a meio de um almoço de domingo, enquanto eu destruía uns filetes de peixe-galo, o meu pai confessou que anda a sonhar com sardinhas e com o verão da Apúlia. Por várias vezes imaginou a longa grelha de certo restaurante que quase entrava pelo areal dentro, de onde saíam travessas de sardinhas que se reuniam, a meio, com salada de pimentos, batatas cozidas com pele e fatias de broa de milho.