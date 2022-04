Quando juntamos nomes como Ruy de Carvalho, João Mota (estes felizmente vivos), Palmira Bastos, João Villaret, Amélia Rey Colaço, Rogério Paulo, Carmen Dolores, Curado Ribeiro, Glicínia Quartim, Virgílio Teixeira, Fernanda Lapa, Armando Cortez, Nicolau Breyner, Paulo Renato, Raul Solnado – a lista é pessoal e faltosa –, desfilam à nossa frente as memórias dos grandes rostos e vozes portuguesas do teatro e do cinema.