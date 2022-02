Há uns tempos, participei com a sempre magnífica Justa Nobre num debate sobre não sei quê na cozinha. Julgo que era sobre "tradição", que é um tema que vai bem a ambos. Conheço Justa ainda antes do tempo em que ela matava a minha fome com macarronete ou esplêndidos ‘rigatoni’ com feijão vermelho para acompanhar tiras de entrecosto grelhado.