Segundo me dizem os meus informadores, a temporada das chuvas ajudou; em passando aquele fragmento de terraplanagem depois de Celorico da Beira, e quando se entra no Douro pelas estradas da Beira (Vila Franca das Naves, Trancoso, Foz Côa), as encostas pintalgadas de xisto fornecem o elemento que anuncia a chegada da primavera.









