Se me perguntassem – infelizmente, por motivos que desconheço, não o fazem – pelas canções que mais me irritam na história da música ligeira pirosa, de certeza que a célebre ‘Imagine’, de John Lennon, estaria no pódio (aliás, John Lennon em geral também estaria).



Não há mundinho mais irritante do que aquele, nem pessoas mais desconsoladas e picuinhas do que as que, desde 1971, se comovem com aqueles versinhos sobre um mundo sem fronteiras nem países – e já não falo da música propriamente dita.









