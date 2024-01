Jeffrey Epstein: A lista do predador

A 5 de novembro de 1991, perto das Canárias, o corpo de Robert Maxwell, o famoso ‘magnata’ britânico (nascido Ján Binyamin Hoch, pobre e judeu) que viajava no seu iate ‘Lady Ghislaine’, caiu ao mar. Não foi considerado suicídio nem homicídio – mas ambas as coisas podiam ter acontecido e, nos domínios da ficção (tanto no cinema, num filme da série Bond, como na literatura, num romance do americano Daniel Silva) é isso que acontece: Maxwell, que fora dono de um grande império editorial que incluía o ‘Daily Mirror’, e colaborador tanto de regimes comunistas como do estado de Israel, tanto do Partido Trabalhista como do governo conservador britânicos, tornara-se uma personagem incómoda.









Ver comentários