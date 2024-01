Há uns tempos apareceu na baixa lisboeta um grafito que anunciava o seguinte: "Camões, o totó do imperialism [assim mesmo] colonial esclavagista." A acompanhar a frase, uma suástica – estas coisas não incomodam grandemente e os serviços municipais deviam limitar-se a limpar a parede e repintá-la com um soneto ou um fragmento de uma redondilha, que as tem bastantes.









