Loren & Mastroianni

Sophia Loren está na cozinha e prepara o ‘spaghetti’ para Marcello Mastroianni. Ele senta-se e come, com garfadas lisonjeiras, esfomeadas, devoradoras, monumentais. É uma imagem que me assalta quando cozinho ‘spaghetti’ e penso no bem que nos faz comê-lo. E de todas as maneiras – ‘all’amatriciana’, ‘puttanesca’ (tomate, azeitona), ‘carbonara’, com azeite e alho, com ‘pesto’ de pinhões e manjericão, com ragu cremoso e cheio de aromas, bolonhesa, ‘all’arrabbiata’, com camarões picantes e molho de tomate, ‘alla Griccia’, a simplicidade ‘al pomodoro’ (só com tomate), ‘al tonno’ (atum e tomate), o que quiserem imaginar que o vosso apetite pede.









