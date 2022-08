Quando eu colecionava cromos Campião – uma relíquia dos anos setenta – Fernando Albino Sousa Chalana estava prestes a entrar nos miúdos do Barreirense e perfilava-se, portanto, às portas do Benfica. Lembrei-me disso na primeira vez que fui ao Barreiro e imaginei Chalana a jogar à bola na rua, ou no descampado mais perto do rio, ou nos becos por detrás de uma fábrica em ruínas.









