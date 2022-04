Não estávamos no metro de Pequim, nem no de Tóquio ou Seul, mas de repente começámos a usar máscaras e não se tratava de uma simples gripe sazonal, de uma constipação ou de uma crise respiratória. Fizemo-lo durante dois anos. Algumas pessoas, confesso, foram notoriamente beneficiadas (tenho uma lista maldosa), mas recordo quando um amigo se me apresentou à frente exigindo um abraço – ou um aperto de mão, um toque de cotovelo – e eu não o reconheci.









