Repesquei uma notícia antiga, já de 2011, e apeteceu-me começar a escrever um livro sobre o assunto, antes de desistir cheio de pena. A história (um recorte do ‘Daily Telegraph’ que guardei no meio de um livro) relembra uma expressão romântica que hoje já não usamos, a não ser na literatura, nas letras de tango ou de mariachis mexicanos, e nas canções fora de moda, boas para bandas de província ou recordações de rock’n’roll: "Morrer de amor": Daniel Ross tinha 21 anos e, ao fim da tarde de uma bela sexta-feira de sol da primavera de 2011, beijou pela primeira vez Jemma Benjamim, de 18, com quem tinha um namoro "muito recente".









Ver comentários