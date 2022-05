O que é uma "inverdade"? Um linguista picuinhas poderia explicar como a palavra "mentira" se transformou numa espécie de "não verdade" onde o prefixo "in" significa negação. Nos diários do parlamento, nos registos de debates televisivos, em diálogos muito cumprimenteiros, a palavra repete-se aqui e ali com um rasto de indignação: "V.









Ver comentários