Outro dia, um autarca – um tipo esperto e com anos de serviço pela Pátria – explicava-me a inevitável natureza das coisas, com uma pergunta simples: "Mas olhe bem, pense bem, já viu o lixo que as árvores deixam nas ruas?"A pensar especialmente em pessoas de espírito tão prático, o meu amigo António Araújo fez a seguinte proposta no jornal digital lisboeta ‘A Mensagem’: que os leitores enviem fotografias de lugares que podem ser ocupados por árvores.









