O pior lugar do mundo

Se não fosse o desejo de fazer implodir a estação do Oriente, e de obrigar o arquiteto Santiago Calatrava – seu desenhista – a arrecadar o entulho, a viagem de comboio entre o Porto e Lisboa seria mais ou menos pacífica. Antigamente, as estações ferroviárias eram uma espécie de cruzamento de civilizações: os que partiam e os que chegavam, os que esperavam a hora de partir e os que aguardavam quem chegava, as malas equilibradas à beira do cais, os restaurantes e as bancas de jornais, o desconforto das despedidas e o charme dos comboios noturnos.