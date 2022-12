O polvo no forno servido no restaurante António, em Perafita (e que para mim há de ser ainda em Leça), tem um notável instante de arrebatamento, que acontece quando começamos, colherada a colherada, a servir o arroz que o acompanha: pedacinhos de polvo, alguns grãos tostados, quase todos negros de tinta e de tinto, saudade de um toucinho que se desvaneceu, preso às paredes da panela e depois liquefeito no forno.









