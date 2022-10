Depois de dois anos de barulheira que julgávamos perpétua e que foi, pelo menos, permanente – ainda não vai ser agora que se vai saber como irão os brasileiros enfrentar os próximos dois anos. Não que esteja em perigo a democracia, não que esteja em falência o Estado, mas porque o grau de confronto social e partidário no Brasil atingiu níveis estratosféricos e não vai diluir-se de um dia para o outro com a declaração do vencedor das eleições.









Ver comentários