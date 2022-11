Depois da revolução russa, da guerra civil e da chegada ao poder de Estaline, os cofres estavam uma miséria e ainda não se conheciam as jazidas de ouro na Sibéria (e, com elas, a abundância de mão de obra dos presos políticos) nem as reservas de gás natural ou as grandes vias para negociar petróleo. Um dos remédios era vender as obras de arte armazenadas no Hermitage, o museu que começara a ser organizado a partir de um pequeno núcleo de duas centenas de peças adquiridas por Catarina II, a Grande, a partir de 1760, e que, no pós-guerra, de 1945 em diante, foi uma das glórias da União Soviética.









