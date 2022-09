Não desejo a nenhum amigo brasileiro, e com a cabeça no lugar, a obrigação de ir votar amanhã: optar entre aqueles dois não é coisa que se inveje. É fácil perceber como chegámos até aqui, desde a radicalização dos anos 2000 e a destruição do “centro político” (uma direita e uma esquerda moderadas, que tornaram possível o período de prosperidade e decência de Fernando Henrique Cardoso) pelos extremos representados pelo Lula que deixou o poder em 2011 e pelo Bolsonaro que o ocupou a partir dessa data.









Ver comentários