Trata-se de "fazer praia", uma atividade meticulosa e, quando se puder, tranquila. No areal, convertido a essa doce condição, derramado sobre uma toalha em que se reuniram dois livros lidos com intermitência, reparo nas famílias ruidosas em que dois ou três adultos se encarregam – com denodo e brio – de animar as festividades de uma dúzia, ou mais, de crianças cujas hormonas saltitam entre a zona de rebentação das ondas e as primeiras dunas ou as primeiras filas de toldos compostos para a época balnear.









