Há uns anos, o ‘The New York Times’ publicou um artigo intitulado "O Natal pode ter acabado, mas não a época das compras" (guardei-o) – esta ideia de o Natal ter acabado não me surpreende, apesar de, em 2017, os maluquinhos do conselho municipal de Bruxelas terem substituído a designação de ‘Mercado de Natal’ pela de ‘Prazeres de Inverno’ (parece o nome de um simpático motel para adúlteros), com o argumento rebuscado de que, assim, "não ofende os não crentes".









