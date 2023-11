Parece que a rainha Margarida de Saboia (1851-1926), ai dela, casada com o rei Humberto I (de quem era prima em primeiro grau, coisa que os Habsburgos tinham praticado com maus resultados), apreciou bastante aquela comida simples que lhe tinha sido servida por Raffaele Esposito, o homem que dirigia os fornos da Pizzeria Brandi, de Nápoles: uma base de farinha tostada e crocante (mas macia e suave no centro), decorada com tomate, queijo mozarela e manjericão, ou seja, as cores nacionais de Itália: verde, branco e vermelho.









