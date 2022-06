Nesta altura do ano, o polvo apetece em saladinha, é verdade: na cozedura com o seu picadinho de cebola, alho, coentros, salsa, azeite, algum vinagre, quem sabe se uma poeira de pimento – e um vinho suave e fresco. Pessoalmente, considero-a um dos emblemas do verão, arrastando a memória de muitas esperas pelo prato principal, ideal para ir preparando a boca para trabalhos mais complexos.









