Raia para preguiçosos

Na semana passada deixei a promessa de falar de raia, um dos peixes de que mais gosto. É quase uma coisa infantil: carninha branca, ausência de espinhas e aquela beleza da lasca que se levanta apenas com a ponta do garfo, sem ferir – da raia – mais do que o necessário.



Cozida ao vapor, cozida em água a ferver, frita depois de passada por uma poeira de farinha (de milho, por exemplo), grelhada ou apresentada na cataplana, a raia é um elemento civilizacional importante que reúne a família e os amigos à volta da mesa.









