No livro ‘As Termas’ (‘El Balneario’, no original), Manuel Vázquez Montalbán faz uma traquinice: põe o detetive Pepe Carvalho a apresentar-se num spa comandado por médicos alemães, vestido de fato de treino, disposto a emagrecer e a limpar o sistema linfático, creio, o fígado e as disfunções hepáticas, os cordões de obesidade e suponho que o corpo em geral.









