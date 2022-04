Illa Gwendolen Rees Williams, o verdadeiro nome da escritora Jean Rhys (1890-1979), lembra as irmãs Brontë ou Jane Austen – mas a verdade é que ‘Bom Dia, Meia-Noite’, publicado em 1939, foi um "romance modernista" que não suscitou grande interesse. Seja como for, Rhys (que nascera e vivera na Dominica, Caraíbas), desistiu da literatura, do casamento e dos desaires amorosos e decidiu viver anonimamente em Inglaterra, onde tinha amigos que a admiravam, como o escritor Ford Madox Ford (companheiro de Joyce ou Hemingway).









