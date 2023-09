Tripas, coisas simples

Não sei que mal lhes fez o tomate, mas há na velha tradição culinária nortenha - à qual pertenço - uma certa temperança no uso do tomate, mais identificado com a cozinha do sul. Daí resulta que, mesmo no pico do verão, haja uma privação do tomate nos arrozes, nos guisados e nos assados. Fazem mal. Com o tempo, o tomate não só se popularizou no norte como é aí que mais e melhor se desenvolveu a cultura do tomate coração-de-boi - que não tem nada a ver com o dos supermercados mas é a glória dos meses de agosto e setembro na minha terra.









