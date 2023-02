Tripas de almoço

Já em tempos, num arroubo de cosmopolitismo vaidoso e romântico (mas sobretudo vaidoso, é preciso reconhecer as fraquezas do espírito), vos falei da ‘trippa alla romana’, tripas à romana. Nem aqui deixo de citar o prato na língua dos mestres, mas tenho justificação: ‘trippa alla romana’ evoca o prato propriamente dito, o molho de tomate, aipo, poejo, cravinho, cebola, a poeira de queijo ‘pecorino’ – e, como bom pecador que sou, o pão estaladiço para acompanhar, juntamente com um vinho tinto suave e de lei, coisa que faz de qualquer um de nós um "buona forchetta", bom garfo.









