Como me dizia um amigo, um destes dias, o verão já está cheio de pessoas ‘stressadas & apressadas’ com a praia: correm para a praia (há a magna questão do estacionamento), correm arrastando a família ou arrastados pela família, cumprem as etapas fundamentais do trabalho balnear e, finalmente, estão preparadas para umas horas de repouso e stress no areal, antes da retirada, cheia de exaustão e vontade de assassinar alguém durante a marcha de regresso.









Ver comentários