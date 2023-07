Em 1975, Milan Kundera decidiu que estava obrigado a viver em França e a deixar Praga. Até essa altura tinha publicado dois livros importantes, ‘A Brincadeira’ e ‘O Livro dos Amores Risíveis’ – nenhum dos dois especialmente apreciado pelo regime checo, que em 1979 lhe retira a nacionalidade, um ano depois de ter publicado ‘O Livro do Riso e do Esque- cimento’ e quatro anos antes de publicar ‘A Insustentável Leveza do Ser’ (1983), que fez parte da nossa adolescência, situado em Praga em 1968, o ano em que aquela geração enfrentou a agressão soviética – e em que a revolução falava também de sexo, religião, família, passado e presente.









