O livro foi originalmente publicado em 1995 (tanto em Inglaterra como em Portugal) mas, no cânone literário, foi desvalorizado na época. Erro: ‘O Nosso Jogo’ é um dos mais brilhantes movimentos no tabuleiro de xadrez onde estão todas as obras de John Le Carré. Essa desvalorização preconceituosa não é coisa única na sua bibliografia – outros títulos, como ‘Single & Single’ ou ‘O Peregrino Secreto’ tiveram um destino mais discreto numa obra que ultrapassou largamente os limites da chamada ‘literatura de espionagem’.