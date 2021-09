Para quem viveu, minuto a minuto, a estupefação crescente e permanente daquele dia, o mundo mudou. Ainda hoje, não sabemos em que direção, porque está tudo a decorrer ainda em função do 11 de setembro — mas as nossas ideias, a nossa perspetiva do futuro, a forma como nos movemos em função dos adversários, as nossas leituras, os nossos medos, têm hoje um termo de comparação: como era o mundo antes e como ele se encaminhou para o que é hoje.