Uma arte terrível

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os tempos de hoje não vão bem com o que Agustina sempre foi: uma romancista anárquica e despropositada, intuitiva e indisciplinada, tanto meditando sobre as penumbras do poder como sobre as mulheres do vale do Douro, perdendo personagens a meio de uma narrativa, escrevendo pura poesia em prosa.Isso só foi possível porque a autora de ‘Os Meninos de Oiro’ (retrato nunca ultrapassado sobre esse Portugal inaugurado em 1974, uma espécie ... < br />