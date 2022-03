As palavras de Volodymyr Zelensky ecoam como uma espécie de poeira. Esta semana não convinha falarmos de poeira – depois da nuvem alaranjada que chegou de Marrocos. No entanto, foi como uma bênção no fim deste inverno sem fim e sem chuva: como se uma onda de cor baça tivesse poisado sobre todas as coisas.