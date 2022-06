Uma das medidas que eu incluiria com orgulho num programa de governo seria uma alteração do código penal de modo a obrigar os autores de ‘graffiti’ a limpar os mesmos – durante o dia, à chuva ou ao sol, à vista de toda a gente, vigiados por um piquete correcional e vestidos de bibe e avental. Quanto mais difícil, melhor: escovar bem o granito ou o mármore, raspar as tintas, obrigar a pintar e a retocar paredes inteiras, e durante o tempo que for preciso.









