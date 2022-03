Na verdade, apetecia-me ‘ossobuco’, o delicioso chambão cortado transversalmente e estufado durante hora e meia até sobrar dele o essencial – mas mantendo o tutano intacto e resguardado (só isso é tema de uma crónica para um dia destes). Aconteceu no entanto que o desejo de pecar foi maior e mais aplicado, além de mais lusitano, e não consegui resistir a umas bochechas de porco que, por misericórdia e bondade, os rapazes do talho providenciaram depois de limpas as gorduras excessivas.