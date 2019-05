Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Parece um grito de guerra. Mas não é. Trata-se do líder da claque da Juventude Leonina que foi detido a mando do Tribunal. Indiciado por autoria moral do ataque à Academia do Sporting, não seguiu os destinos dos outros acusados. Ficou em liberdade, com outras medidas de coação.O Tribunal da Relação mandou prendê-lo preventivamente. Associado a esse crime, Mustafá é indiciado por tráfico de estupefacientes,... < br />