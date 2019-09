Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A história oficial é sempre aquela que os vencedores desejam face à hegemonia e perpetuação do seu sistema ideológico, subjugando factos e acontecimentos.Não é por acaso que a historiografia épica do Estado inculca a ideia do Portugal imperial, num passado glorioso organizado em função daquilo que eram as necessidades do salazarismo e do Estado Novo.< br />